Куинн Хьюз из «Миннесоты» установил рекорд НХЛ среди защитников

Защитник «Миннесоты Уайлд» Куинн Хьюз во встрече с «Анахайм Дакс» отдал четыре результативные передачи.

Как сообщает Sportsnet Stats на своей странице в социальной сети Х, 26-летний Хьюз стал первым защитником в истории НХЛ, кто отдавал четыре передачи за две разные команды в течение одного сезона. 17 ноября 2025 года, выступая за «Ванкувер Кэнакс», Куинн Хьюз отдал четыре ассиста во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2).

Напомним, 3 января на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:2 одержали гости.