Геннадий Величкин назвал лучшую команду КХЛ на данный момент

Комментарии

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин назвал команду, которая больше всего впечатляет его по качеству игры в Континентальной хоккейной лиге на данный момент.

«Магнитогорский «Металлург» — лучший в плане игры. Команда идёт как паровоз, вообще всё сметает на своём пути. За редким исключением бывают моменты, когда, наверное, психологически что-то не так, но сегодня это удивительная команда», — приводит слова Величкина «Советский спорт».

«Металлург» с 62 очками после 39 встреч располагается на первой строчке Востока. В следующей игре магнитогорский клуб встретится с «Шанхайскими Драконами» сегодня, 3 января.

Комментарии
