«Адмирал» прервал серию поражений, победив в дальневосточном дерби «Амур»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На 10-й минуте первого периода Кайл Олсон открыл счёт во встрече. На шестой минуте второго периода Егор Петухов удвоил преимущество хозяев. На 14-й минуте периода Ярослав Лихачёв забросил первую шайбу в составе «Амура» в матче. В середине третьего периода Кирилл Слепец сделал счёт 2:2. В конце игры Кайл Олсон принёс «Адмиралу» победу, оформив дубль.
«Адмирал» прервал свою четырёхматчевую серию поражений.
В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» сыграет в гостях с «Сибирью» 6 января 2026 года. «Амур» 7 января встретится в Санкт-Петербурге с «Шанхайскими Драконами».
- 3 января 2026
