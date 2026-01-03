Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Адмирал — Амур, результат матча 3 января 2026 года, счёт 3:2, КХЛ 2025/2026

«Адмирал» прервал серию поражений, победив в дальневосточном дерби «Амур»
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2026, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Олсон (Грман, Цыба) – 09:24 (5x5)     2:0 Петухов (Шестаков) – 25:54 (4x5)     2:1 Лихачёв – 33:08 (5x5)     2:2 Слепец (Гиздатуллин, Заседа) – 49:11 (5x5)     3:2 Олсон (Сошников, Шулак) – 59:40 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 10-й минуте первого периода Кайл Олсон открыл счёт во встрече. На шестой минуте второго периода Егор Петухов удвоил преимущество хозяев. На 14-й минуте периода Ярослав Лихачёв забросил первую шайбу в составе «Амура» в матче. В середине третьего периода Кирилл Слепец сделал счёт 2:2. В конце игры Кайл Олсон принёс «Адмиралу» победу, оформив дубль.

«Адмирал» прервал свою четырёхматчевую серию поражений.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» сыграет в гостях с «Сибирью» 6 января 2026 года. «Амур» 7 января встретится в Санкт-Петербурге с «Шанхайскими Драконами».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android