Давыдов: 1000 очков Шипачёва в КХЛ — практически тот же уровень, что и рекорд Овечкина

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов прокомментировал вероятное достижение нападающим минского «Динамо» Вадимом Шипачёвым 1000 очков в КХЛ. На данный момент на счету форварда 998 очков.

«Уже говорил о том, что это рекорд практически того же уровня, что показал в НХЛ наш воспитанник Саша Овечкин, когда обогнал по голам Уэйна Гретцки.

Рекорд Овечкина будет очень трудно когда-либо побить, особенно при нынешних правилах. Но и 1000 Шипачёва – высочайшая отметка. Не вижу того, кто в ближайшие годы, а может, и 10-летия на неё замахнётся. Это ведь нужно провести 15 сезонов подряд по 60-70 очков. То есть примерно по одному очку за календарный матч на протяжении полутора десятков лет. Мощнейший график!

В Вадиме я не сомневаюсь. Тут я большего жду от КХЛ. В новогодние каникулы у КХЛ было время подготовиться. Как лига отметит эту историческую отметку? Сможет ли сделать что-то похожее на то, что сделала НХЛ во время рекордного матча Овечкина? Назовёт ли именем Шипачёва бомбардирскую номинацию? Ну и так далее», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.