«Этот парень — герой». Гавриков — о пяти очках Зибанеджада во встрече с «Флоридой»

Российский защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков высоко оценил игру своего одноклубника Мики Зибанеджада, который в матче с «Флоридой Пантерз» забросил три шайбы и отдал две результативные передачи.

«Он был невероятен. Пять очков — просто невероятно. Мика сыграл великолепно. Что я могу сказать? Этот парень — герой», — приводит слова Гаврикова сайт НХЛ.

В ночь со 2 на 3 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:1. В следующем матче «Флорида Пантерз» сыграет дома с «Колорадо Эвеланш» 5 января. «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится на своём льду с «Ютой Мамонт» 6 января.