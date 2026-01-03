«Этот парень — герой». Гавриков — о пяти очках Зибанеджада во встрече с «Флоридой»
Российский защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков высоко оценил игру своего одноклубника Мики Зибанеджада, который в матче с «Флоридой Пантерз» забросил три шайбы и отдал две результативные передачи.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Лафреньер, Панарин) – 15:09 (pp) 0:2 Панарин (Зибанеджад, Лафреньер) – 16:13 0:3 Зибанеджад (Лафреньер, Трочек) – 20:58 1:3 Райнхарт (Беннетт, Маршан) – 42:20 (pp) 1:4 Панарин (Трочек, Зибанеджад) – 52:25 (pp) 1:5 Зибанеджад – 58:32 (sh)
«Он был невероятен. Пять очков — просто невероятно. Мика сыграл великолепно. Что я могу сказать? Этот парень — герой», — приводит слова Гаврикова сайт НХЛ.
В ночь со 2 на 3 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:1. В следующем матче «Флорида Пантерз» сыграет дома с «Колорадо Эвеланш» 5 января. «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится на своём льду с «Ютой Мамонт» 6 января.
