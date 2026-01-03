Скидки
Главный тренер «Амура» Андриевский назвал причины поражения от «Адмирала»

Комментарии

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Адмирала» (2:3) в дальневосточном дерби.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2026, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Олсон (Грман, Цыба) – 09:24 (5x5)     2:0 Петухов (Шестаков) – 25:54 (4x5)     2:1 Лихачёв – 33:08 (5x5)     2:2 Слепец (Гиздатуллин, Заседа) – 49:11 (5x5)     3:2 Олсон (Сошников, Шулак) – 59:40 (5x4)    

«Думаю, игра понравилась зрителям, которых сегодня было много: понятно, новогодние праздники. Что касается самой игры, то считаю, что мы владели преимуществом, было много моментов, чтобы забросить побольше шайб и, в принципе, довести игру до победы. К сожалению, реализация нас подвела сегодня. Ну и какой-то злой рок уже вторую игру подряд: случайное удаление перечёркивает все старания наших ребят. Но ребят я сегодня опять хочу похвалить — отыгрались с 0:2, это непросто. Нашли в себе силы, единственное, опять в концовке нам немножко не везёт, но мы это переборем.

Что нужно, чтобы не приходилось отыгрываться с 0:2? Забивать первыми. У нас для этого были моменты сегодня, к сожалению, соперник забил, а мы нет. Из этого игра и состоит, из ошибок. Кто-то больше ошибается, кто-то меньше. Кто-то лучше реализует моменты, кто-то похуже. Из этого и идёт совокупность игры. У нас в последнее время с реализацией не очень.

Игра Лихачёва? Для нападающего самое главное, чтобы он забивал. Поэтому что тут оценивать. Я не люблю этого делать, уж извините. Повторюсь, что самое важное для нападающего, это забивать», — цитирует Андриевского сайт КХЛ.

