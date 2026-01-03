Главный тренер «Амура» Андриевский назвал причины поражения от «Адмирала»

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Адмирала» (2:3) в дальневосточном дерби.

«Думаю, игра понравилась зрителям, которых сегодня было много: понятно, новогодние праздники. Что касается самой игры, то считаю, что мы владели преимуществом, было много моментов, чтобы забросить побольше шайб и, в принципе, довести игру до победы. К сожалению, реализация нас подвела сегодня. Ну и какой-то злой рок уже вторую игру подряд: случайное удаление перечёркивает все старания наших ребят. Но ребят я сегодня опять хочу похвалить — отыгрались с 0:2, это непросто. Нашли в себе силы, единственное, опять в концовке нам немножко не везёт, но мы это переборем.

Что нужно, чтобы не приходилось отыгрываться с 0:2? Забивать первыми. У нас для этого были моменты сегодня, к сожалению, соперник забил, а мы нет. Из этого игра и состоит, из ошибок. Кто-то больше ошибается, кто-то меньше. Кто-то лучше реализует моменты, кто-то похуже. Из этого и идёт совокупность игры. У нас в последнее время с реализацией не очень.

Игра Лихачёва? Для нападающего самое главное, чтобы он забивал. Поэтому что тут оценивать. Я не люблю этого делать, уж извините. Повторюсь, что самое важное для нападающего, это забивать», — цитирует Андриевского сайт КХЛ.