Гизатуллин: «Амур» был получше «Адмирала», но наше терпение принесло свои результаты

Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Ильнур Гизатуллин рассказал о победной встрече с «Амуром» (3:2).

— Хочу всех поздравить с Новым годом и с победой. Нужная победа, хорошее начало года. Ребята выполнили то, что мы от них просили, дотерпели. Скажу так, что соперник сегодня, наверное, выглядел получше нас, но вот это терпение, которого нам не хватало в предыдущих играх, принесло свои результаты. Ну и план на игру сработал, конечно.

Нет, качество игры меня сегодня не устроило. Но я скажу, что вот эти поражения давят на ребят, появляется боязнь ошибки в простой ситуации, всё это как снежный ком идёт. Как говорится, руки дрожат, у кого-то. Такая ошибка, как у Либора и не только у него. Масса была таких ошибок несвойственных. А с победами приходит уверенность, ты раскрепощаешься и начинает всё получаться. Я бы сказал, что мы проигрывали из-за технических ошибок, не из-за физики. Это показывают и наши медицинские показатели. Мы целенаправленно готовили команду. Знали, что сегодня будет тяжело, дальше будет полегче.

— Кто принимал решение поставить Цыбу в основной состав?

— У Цыбы последняя игра была в октябре. Тренер вратарей анализирует: мы видим вратаря в тренировке, смотрим, как он работает. Тренер смотрит видео, разговаривает с вратарями, смотрит, как вратарь готов психологически. Опять же эта череда поражений, Шугаев играл, Цыба ждал своего шанса. Тренер вратарей посоветовал, и мы приняли решение дать шанс Арсению.

— Команда услышала претензии по реализации?

— Да, я говорил, что мы забрасываем две шайбы и этого недостаточно для победы. А трёх — уже достаточно. Ну как, ребята услышали… Они каждую игру стараются забить. Мы работаем над этим постоянно. Хорошо, что сегодня забросили эти шайбы. Думаю, что это очень важный психологический момент, победы приносят положительные эмоции. Дальше дело пойдёт, — цитирует Гизатуллина сайт КХЛ.