«Вашингтон» — «Чикаго»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск

В ночь с 3 на 4 января продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Вашингтоне (США) состоится встреча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Чикаго Блэкхоукс». Матч на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это первая игра из двух запланированных между командами в текущей регулярке. В нынешнем сезоне «Вашингтон» провёл 41 встречу, в которых набрал 47 очков, клуб располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Чикаго Блэкхоукс» с 37 очками после 40 матчей находится на 14-й строчке Запада НХЛ.