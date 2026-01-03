Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вашингтон — Чикаго: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск

«Вашингтон» — «Чикаго»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск
Комментарии

В ночь с 3 на 4 января продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Вашингтоне (США) состоится встреча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Чикаго Блэкхоукс». Матч на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это первая игра из двух запланированных между командами в текущей регулярке. В нынешнем сезоне «Вашингтон» провёл 41 встречу, в которых набрал 47 очков, клуб располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Чикаго Блэкхоукс» с 37 очками после 40 матчей находится на 14-й строчке Запада НХЛ.

Календарь НХЛ
Таблица НХЛ
Материалы по теме
«Такова реальность». Карбери ответил на вопрос о причинах большинства ошибок «Вашингтона»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android