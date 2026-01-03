Тренин — о шайбе в ворота «Анахайма»: мой первый гол на глазах у мамы — особенное событие
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Яков Тренин высказался о своей заброшенной шайбе во встрече регулярного сезона НХЛ с «Анахайм Дакс».
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 06:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Эрикссон Эк, Хьюз) – 05:39 (pp) 0:2 Юров (Тренин, Хьюз) – 28:10 1:2 Сеннеке (Мактавиш) – 33:46 1:3 Тренин (Хьюз, Эрикссон Эк) – 34:45 1:4 Юров (Хьюз, Цуккарелло) – 43:21 1:5 Штурм (Фолиньо, Бродин) – 55:02 2:5 Терри (Гранлунд) – 57:27
«Мои родители были на трибунах. Это мой первый гол на глазах у мамы, так что это особенное событие», — приводит слова Тренина сайт НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
3 января на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:2 одержали гости. «Миннесота» 4 января встретится в гостях с «Лос-Анджелес Кингз».
