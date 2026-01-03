Тренин — о шайбе в ворота «Анахайма»: мой первый гол на глазах у мамы — особенное событие

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Яков Тренин высказался о своей заброшенной шайбе во встрече регулярного сезона НХЛ с «Анахайм Дакс».

«Мои родители были на трибунах. Это мой первый гол на глазах у мамы, так что это особенное событие», — приводит слова Тренина сайт НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

3 января на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:2 одержали гости. «Миннесота» 4 января встретится в гостях с «Лос-Анджелес Кингз».