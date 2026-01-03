Скидки
Александр Могильный: Овечкин — лучший спортсмен России в 2025 году, это очевидно

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира Александр Могильный назвал рекорд российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ главным событием в 2025 году.

«Главным событием всего российского и мирового спорта стал рекорд Александра Овечкина. Он сотворил историю, обойдя Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в истории регулярных чемпионатов. Поэтому я присоединяюсь к мнениям экспертов по поводу кандидатуры Александра. Для меня Овечкин – лучший спортсмен России в 2025 году. Это очевидно», — приводит слова Могильного «Советский спорт».

В активе 40‑летнего россиянина 15 голов и 19 результативных передач в 41 матче текущего сезона регулярки.

