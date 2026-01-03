«Лада» заключила контракт с вратарём Кириллом Устименко

«Лада» заключила двусторонний контракт с вратарём Кириллом Устименко. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Устименко — бронзовый призёр юниорского чемпионата мира 2017 года. На драфте НХЛ 2017 года Устименко был выбран «Филадельфией Флайерз» под общим 80-м номером, весной 2019 года подписал с клубом трёхлетний контракт новичка. Выступал за команды «Лихай Вэлли Фантомс» (АХЛ) и «Рединг Ройалз» (ECHL).

В 2022 году Кирилл подписал двусторонний контракт с «Трактором» и дебютировал в КХЛ. В следующем сезоне он заключил соглашение с «Витязем». Сезон-2025/2026 Устименко начинал в «Челнах», а в середине октября был обменян в ЦСК ВВС. В Самаре провёл 14 матчей, одержал 10 побед, процент отражённых бросков — 95,2, коэффициент надёжности — 1,19.