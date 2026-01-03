«Шанхаю» обязательно надо победить. Любым способом». Рендулич — об игре с «Металлургом»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич поделился ожиданиями от встречи с «Металлургом», которая состоится сегодня, 3 января, и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 января 2026, суббота. 17:00 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

– Первый вопрос, конечно, о том, как ты встретил Новый год.

– Новый год я отметил в Санкт-Петербурге с девушкой. Мы встретились с ребятами из команды дома у Остина Вагнера с едой, напитками. Было здорово.

– Какие мысли перед первой игрой в 2026 году?

– Нам обязательно надо победить. Любым способом. Мы находимся в «турбулентности» уже три месяца, самое время начать из неё выходить.

– Какие ты видишь способы обыграть лидера КХЛ?

– Нам надо хорошо сыграть в обороне, мы знаем, что они – быстрая команда, которая любит играть с шайбой. Возможно, нам больше придётся отрабатывать в обороне, чем атаковать, поэтому надо хорошо обороняться и играть на команду. Действовать просто, блокировать броски, выводить шайбу из своей зоны, выбрасывать её за синюю линию. Надеюсь, в конце концов, мы окажемся достаточно удачливыми, чтобы победить.

– Ты выступал за «Металлург» и наверняка имеешь экстра-мотивацию на эту игру.

– Каждый матч добавляет экстра-мотивации, но, когда ты выходишь против таких серьёзных клубов, за которые ещё и играл, это хорошая возможность показать им, насколько ты хорош, — цитирует Рендулича сайт «Шанхайских Драконов».