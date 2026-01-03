Агент Кузнецова отреагировал на информацию о возможном переходе Евгения в «Салават»

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, отреагировал на информацию о возможном переходе форварда в «Салават Юлаев».

— В СМИ появляется информация, что Евгений Кузнецов перейдёт в «Салават». Это действительно так?

— «Салават» сделал предложение по регламенту — они нажали-отжали кнопку. Уфимцы претендуют на Евгения. Но там уже после следующих 48 часов будет понятно, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Сегодня, 3 января, «Металлург» отправил Кузнецова в список отказов. В текущем сезоне 33-летний Кузнецов провёл за «Металлург» 15 матчей, в которых набрал девять очков — забросил одну шайбу и отдал восемь результативных передач.