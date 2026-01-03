Агент Кузнецова оценил период Евгения в «Металлурге»

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, оценил период форварда в магнитогорском «Металлурге».

— Как оцените период Кузнецова в «Металлурге»?

— Так скажем, рассчитывали на одно, оказалось по-другому. Но самое главное, что мы расстаёмся в хороших отношениях. По совместной договорённости пришли к такому решению, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Сегодня, 3 января, «Металлург» отправил Кузнецова в список отказов. В текущем сезоне 33-летний Кузнецов провёл за «Металлург» 15 матчей, в которых набрал девять очков — забросил одну шайбу и отдал восемь результативных передач.