Агент Кузнецова оценил период Евгения в «Металлурге»

Комментарии

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, оценил период форварда в магнитогорском «Металлурге».

— Как оцените период Кузнецова в «Металлурге»?
— Так скажем, рассчитывали на одно, оказалось по-другому. Но самое главное, что мы расстаёмся в хороших отношениях. По совместной договорённости пришли к такому решению, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Сегодня, 3 января, «Металлург» отправил Кузнецова в список отказов. В текущем сезоне 33-летний Кузнецов провёл за «Металлург» 15 матчей, в которых набрал девять очков — забросил одну шайбу и отдал восемь результативных передач.

