Максим Афиногенов: московское «Динамо» — лучшая команда КХЛ в 2025 году

Максим Афиногенов: московское «Динамо» — лучшая команда КХЛ в 2025 году
Комментарии

Чемпион мира в составе сборной России Максим Афиногенов заявил, что московское «Динамо» стало лучшей командой КХЛ в 2025 году.

«Если говорить о лучшем клубе чемпионата по итогам календарного года, то я выберу московское «Динамо». Команда отлично проявила себя в прошлом сезоне, дойдя до финала конференций в Кубке Гагарина. На данный момент «Динамо» тоже показывает очень хороший хоккей. Лучшие игроки чемпионата – Иван Демидов в прошлом году и Александр Жаровский в этом сезоне», — приводит слова Афиногенова «Советский спорт».

Ранее нападающий московского «Динамо» Ансель Галимов высказался о поражении в матче с ЦСКА.

