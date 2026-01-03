Скидки
Защитник «Питтсбурга» Карлссон: Олимпиада в Сочи – один из лучших моментов в моей карьере

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон высказался о своём попадании в состав сборной Швеции на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Это будет первый турнир с участием игроков НХЛ после Олимпиады-2014 в Сочи, тогда Швеция вышла в финал и уступила Канаде со счётом 0:3.

«Это огромная честь. Это здорово. Я очень рад, взволнован и ждал этого очень долго. Да, у меня не очень хорошие воспоминания по поводу финала Олимпиады-2014. Но нет, на самом деле у меня прекрасные воспоминания о турнире в Сочи. Один из лучших моментов в моей хоккейной карьере.

Мы проиграли в финале, однако наш состав был ослаблен. Очень горжусь тем, чего мы добились. Думаю, оглядываясь назад, мы выжали максимум из каждого и взяли серебро. В целом это был потрясающий опыт. Очевидно, этого мне не хватало последние 10-12 лет», – приводит слова Карлссона сайт «Питтсбурга».

