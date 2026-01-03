Защитник «Флориды» Джонс получил травму в матче «Зимней классики» с «Рейнджерс»

Защитник «Флориды Пантерз» Сет Джонс травмировался в матче «Зимней классики» в рамках регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:5). Хоккеист, для которого эта игра стала 900-й в регулярках, получил повреждение в первом периоде.

«Прямо сейчас всё выглядит не так плохо», – приводит слова главного тренера «пантер» Пола Мориса пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне 31-летний защитник провёл 40 встреч, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и 18 результативными передачами при полезности «-2». Также Джонс был включён в состав сборной США на Олимпийские игры 2026 года.

На данный момент «Флорида» находится на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 45 очками после 40 игр.