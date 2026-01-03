Скидки
Жена Овечкина показала, как хоккеист вместе с детьми смотрит фильм «Бедная Саша»

Комментарии

Анастасия Шубская, жена российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, на своей странице в социальных сетях выложила несколько видео, на которых хоккеист вместе с детьми смотрит фильм «Бедная Саша» с участием актрисы Веры Глаголевой, матери Анастасии.

«Семейный просмотр любимого новогоднего фильма с мамой «Бедная Саша», — говорится в подписи к публикации.

Вера Глаголева — народная артистка Российской Федерации, актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Актриса умерла в возрасте 61 года в августе 2017 года.

В нынешнем сезоне Овечкин провёл 41 матч, в котором отметился 15 заброшенными шайбами и 19 результативными передачами при полезности «+1».

