Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Маккиннон оценил включение Селебрини в состав сборной Канады на ОИ-2026

Маккиннон оценил включение Селебрини в состав сборной Канады на ОИ-2026
Комментарии

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон прокомментировал включение 19-летнего форварда «Сан-Хосе» Маклина Селебрини в состав сборной Канады на Олимпийские игры 2026 года.

«Думаю, что это было очевидно. Как можно было не взять его в команду? Он был с нами на ЧМ-2025. Удалось посмотреть на него поближе. Он потрясающий хоккеист. Здорово, что такой парень есть в команде», – приводит слова Маккиннона официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Селебрини провёл 40 матчей, в которых заработал 62 (22+40) очка при полезности «+13». Ранее Маклин набрал 98 очков за календарный год и стал вторым хоккеистом до 20 лет после Уэйна Гретцки, у которого в активе 10 встреч с тремя и более очками за 40 и менее игр в сезоне. Селебрини сделал это за 39 матчей, Гретцки — за 38.

Материалы по теме
Без Бедарда и Шефера, зато с Селебрини и Даути. Кем Канада собралась выигрывать Олимпиаду?
Без Бедарда и Шефера, зато с Селебрини и Даути. Кем Канада собралась выигрывать Олимпиаду?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android