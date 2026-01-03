Маккиннон оценил включение Селебрини в состав сборной Канады на ОИ-2026

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон прокомментировал включение 19-летнего форварда «Сан-Хосе» Маклина Селебрини в состав сборной Канады на Олимпийские игры 2026 года.

«Думаю, что это было очевидно. Как можно было не взять его в команду? Он был с нами на ЧМ-2025. Удалось посмотреть на него поближе. Он потрясающий хоккеист. Здорово, что такой парень есть в команде», – приводит слова Маккиннона официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Селебрини провёл 40 матчей, в которых заработал 62 (22+40) очка при полезности «+13». Ранее Маклин набрал 98 очков за календарный год и стал вторым хоккеистом до 20 лет после Уэйна Гретцки, у которого в активе 10 встреч с тремя и более очками за 40 и менее игр в сезоне. Селебрини сделал это за 39 матчей, Гретцки — за 38.