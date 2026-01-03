Скидки
Андрей Шаянов вошёл в тренерский штаб «Трактора»

Андрей Шаянов стал ассистентом главного тренера «Трактора» Евгения Корешкова, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Соглашение с 57-летним специалистом рассчитано до завершения нынешнего сезона.

В Континентальной хоккейной лиге Шаянов работал тренером в «Автомобилисте», «Барысе» и «Югре», а также специалист возглавлял сборную Казахстана. Сезон-2025/2026 он начинал в качестве главного тренера молодёжной команды «Барыса».

На данный момент «Трактор» располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 40 очков после 41 матча. В следующей игре челябинский клуб примет минское «Динамо». Встреча состоится 4 января.

