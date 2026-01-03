«Огромное разочарование». Экхольм — о непопадании в состав сборной Швеции на ОИ-2026

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Маттиас Экхольм прокомментировал своё непопадание в состав сборной Швеции на Олимпиаду-2026. Отметим, что хоккеист участвовал в Кубке четырёх наций в феврале 2025 года.

«Это расстраивает. Возможно, это был мой последний шанс сыграть на Олимпиаде. Олимпийские игры по значимости стоят в одном ряду с Кубком Стэнли, поэтому, конечно, это огромное разочарование для меня. Но сейчас я не могу ничего с этим поделать», – приводит слова Экхольма официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 35-летний защитник провёл 41 матч, в котором отметился тремя заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при полезности «+2».