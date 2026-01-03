Панарин делит с тремя хоккеистами первое место по очкам в матчах на открытом воздухе

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин делит лидерство по количеству набранных очков в матчах НХЛ на открытом воздухе. Форвард отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей в игре «Зимней классики» с «Флоридой Пантерз» (5:1).

Таким образом, в активе Панарина стало 7 (3+4) очков в четырёх встречах на открытом воздухе. По этому показателю он делит первое место с тремя хоккеистами – Хенриком Зеттербергом, Джонатаном Тэйвзом и Джеймсом ван Римсдайком.

В нынешнем сезоне Артемий провёл 42 игры, в которых забил 16 голов и сделал 28 ассистов при показателе полезности «-4».