Панарин делит с тремя хоккеистами первое место по очкам в матчах на открытом воздухе
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин делит лидерство по количеству набранных очков в матчах НХЛ на открытом воздухе. Форвард отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей в игре «Зимней классики» с «Флоридой Пантерз» (5:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Лафреньер, Панарин) – 15:09 (pp) 0:2 Панарин (Зибанеджад, Лафреньер) – 16:13 0:3 Зибанеджад (Лафреньер, Трочек) – 20:58 1:3 Райнхарт (Беннетт, Маршан) – 42:20 (pp) 1:4 Панарин (Трочек, Зибанеджад) – 52:25 (pp) 1:5 Зибанеджад – 58:32 (sh)
Таким образом, в активе Панарина стало 7 (3+4) очков в четырёх встречах на открытом воздухе. По этому показателю он делит первое место с тремя хоккеистами – Хенриком Зеттербергом, Джонатаном Тэйвзом и Джеймсом ван Римсдайком.
В нынешнем сезоне Артемий провёл 42 игры, в которых забил 16 голов и сделал 28 ассистов при показателе полезности «-4».
