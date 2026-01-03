Трёхкратный олимпийский чемпион оценил игру форварда «Сан-Хосе» Игоря Чернышова

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался об игре 20-летнего нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Игоря Чернышова, который набрал 8 (3+5) очков в семи матчах в этом сезоне.

– В эти дни в НХЛ выдаёт голевую серию наш Чернышов. Рад за очередного динамовца, однако есть и сожаление.

– Какое?

– Мы много хвалили тренерский штаб Алексея Кудашова, но почему у него редко получалось замечать своих воспитанников, их раскрывать? В прессе я старался всегда поддерживать Чернышова, однако от тренеров было много критики. Но с нынешними молодыми критика не проходит, наоборот, их нужно направлять и зажигать.

Не удивлюсь, если вскоре то же самое, что и в случае с Чернышовым, мы увидим за океаном и в исполнении другого нашего таланта – Рябкина. Я его тоже всегда старался как-то подтягивать – когда тренеры приклеили ему ярлык с лишним весом.

Знаете, легче всего ехать на легионерах и ветеранах. Однако перспектива в том, чтобы раскрывать молодых. Надеюсь, теперь молодёжный участок работы в «Динамо» удастся наладить – и мы будем радоваться успехам динамовцев именно в родном клубе, – приводит слова Давыдова Russia-Hockey.