Главная Хоккей Новости

Северсталь — Лада, результат матча 3 января 2026 года, счет 4:2, КХЛ 2025/2026

«Северсталь» дома обыграла «Ладу», у тольяттинцев пятое поражение кряду
Комментарии

Сегодня, 3 января, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Думбадзе (Подшивалов, Веряев) – 08:57 (5x5)     2:0 Абросимов (Иванцов, Лишка) – 16:25 (5x4)     2:1 Савчук (Тянулин, Коттон) – 35:00 (5x4)     3:1 Абросимов (Камалов, Грегуар) – 48:31 (5x4)     3:2 Юрчо (Алтыбармакян, Белоусов) – 52:48 (5x5)     4:2 Думбадзе – 58:55 (en)    

На девятой минуте нападающий «Северстали» Давид Думбадзе забил первый гол. На 17-й минуте форвард Руслан Абросимов удвоил преимущество череповецкой команды. На 36-й минуте нападающий Райли Савчук сократил отставание «Лады». На 49-й минуте Руслан Абросимов оформил дубль, вернув хозяевам преимущество в две шайбы. На 53-й минуте форвард Томаш Юрчо вновь сократил отставание тольяттинцев. На 59-й минуте Давид Думбадзе оформил дубль, установив окончательный счёт — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, «Лада» потерпела пятое поражение подряд.

«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 42 матча, в которых набрала 57 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 26 очками после 41 встречи располагается на 11-й строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
