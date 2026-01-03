«Северсталь» дома обыграла «Ладу», у тольяттинцев пятое поражение кряду

Сегодня, 3 января, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 4:2.

На девятой минуте нападающий «Северстали» Давид Думбадзе забил первый гол. На 17-й минуте форвард Руслан Абросимов удвоил преимущество череповецкой команды. На 36-й минуте нападающий Райли Савчук сократил отставание «Лады». На 49-й минуте Руслан Абросимов оформил дубль, вернув хозяевам преимущество в две шайбы. На 53-й минуте форвард Томаш Юрчо вновь сократил отставание тольяттинцев. На 59-й минуте Давид Думбадзе оформил дубль, установив окончательный счёт — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, «Лада» потерпела пятое поражение подряд.

«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 42 матча, в которых набрала 57 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 26 очками после 41 встречи располагается на 11-й строчке Запада.