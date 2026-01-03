«Сочи» с минимальным преимуществом победил «Нефтехимик»
Сегодня, 3 января, в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали хозяева со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2026, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Хайруллин (Митякин, Белозёров) – 01:17 (5x5) 1:1 Эллис (Бикмуллин, Волков) – 31:08 (5x5) 2:1 Дедунов (Хёфенмайер, Боден) – 35:01 (5x5)
На второй минуте защитник «Нефтехимика» Тимур Хайруллин забил первый гол. На 32-й минуте нападающий «Сочи» Макс Эллис сравнял счёт. На 36-й минуте форвард Павел Дедунов вывел южный клуб вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.
«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 38 матчей, в которых набрал 30 очков, и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 43 очками после 42 встреч располагается на пятой строчке Восточной конференции.
