«Сочи» с минимальным преимуществом победил «Нефтехимик»

Сегодня, 3 января, в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали хозяева со счётом 2:1.

На второй минуте защитник «Нефтехимика» Тимур Хайруллин забил первый гол. На 32-й минуте нападающий «Сочи» Макс Эллис сравнял счёт. На 36-й минуте форвард Павел Дедунов вывел южный клуб вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 38 матчей, в которых набрал 30 очков, и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 43 очками после 42 встреч располагается на пятой строчке Восточной конференции.