Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сочи — Нефтехимик, результат матча 3 января 2026 года, счет 2:1, КХЛ 2025/2026

«Сочи» с минимальным преимуществом победил «Нефтехимик»
Комментарии

Сегодня, 3 января, в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали хозяева со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2026, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Хайруллин (Митякин, Белозёров) – 01:17 (5x5)     1:1 Эллис (Бикмуллин, Волков) – 31:08 (5x5)     2:1 Дедунов (Хёфенмайер, Боден) – 35:01 (5x5)    

На второй минуте защитник «Нефтехимика» Тимур Хайруллин забил первый гол. На 32-й минуте нападающий «Сочи» Макс Эллис сравнял счёт. На 36-й минуте форвард Павел Дедунов вывел южный клуб вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 38 матчей, в которых набрал 30 очков, и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 43 очками после 42 встреч располагается на пятой строчке Восточной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Пассажиров и равнодушных в клубе нет». Рыбин — о перспективах «Сочи» в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android