Главная Хоккей Новости

Шанхайские Драконы — Металлург, результат матча 3 января 2026 года, счет 3:7, КХЛ 2025/2026

«Металлург» одержал крупную победу над «Шанхайскими Драконами»
Комментарии

Сегодня, 3 января, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали магнитогорский «Металлург». Победу в игре, проходившей на стадионе «СКА Арена», одержали гости со счётом 7:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 7
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Фу (Джозефс, Меркли) – 16:37 (5x5)     1:1 Хабаров (Орехов, Исхаков) – 19:55 (5x5)     1:2 Петунин (Михайлис, Пресс) – 27:29 (5x4)     2:2 Фу (Райлли, Джозефс) – 27:57 (5x5)     2:3 Канцеров (Силантьев, Минулин) – 31:38 (5x5)     2:4 Паливко (Ткачёв, Канцеров) – 33:55 (5x5)     2:5 Толчинский (Минулин) – 34:45 (5x5)     3:5 Вагнер (Валенцов, Рендулич) – 38:24 (5x5)     3:6 Силантьев – 38:51 (5x5)     3:7 Коротков (Петунин, Козлов) – 51:28 (5x5)    

На 17-й минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Спенсер Фу забил первый гол. На 20-й минуте защитник «Металлурга» Макар Хабаров сравнял счёт. На 28-й минуте форвард Александр Петунин вывел магнитогорский клуб вперёд, а 30 секунд спустя Спенсер Фу восстановил равенство в счёте, оформив дубль. На 32-й минуте нападающий Роман Канцеров вновь вывел гостей вперёд.

На 34-й минуте защитник Данила Паливко забросил четвёртую шайбу в ворота китайского клуба. На 35-й минуте форвард Сергей Толчинский забил пятый гол «Металлурга». На 39-й минуте нападающий хозяев Остин Вагнер отыграл одну шайбу, а спустя 30 секунд форвард Дмитрий Силантьев вернул магнитогорцам былое преимущество. На 52-й минуте нападающий гостей Никита Коротков установил окончательный счёт — 7:3.

В следующем матче «Шанхайские Драконы» примут «Ладу» 5 января, а на следующий день «Металлург» дома сыграет с «Локомотивом».

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Официально
«Металлург» поместил нападающего Евгения Кузнецова в список отказов
Комментарии
