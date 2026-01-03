«Металлург» одержал крупную победу над «Шанхайскими Драконами»

Сегодня, 3 января, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали магнитогорский «Металлург». Победу в игре, проходившей на стадионе «СКА Арена», одержали гости со счётом 7:3.

На 17-й минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Спенсер Фу забил первый гол. На 20-й минуте защитник «Металлурга» Макар Хабаров сравнял счёт. На 28-й минуте форвард Александр Петунин вывел магнитогорский клуб вперёд, а 30 секунд спустя Спенсер Фу восстановил равенство в счёте, оформив дубль. На 32-й минуте нападающий Роман Канцеров вновь вывел гостей вперёд.

На 34-й минуте защитник Данила Паливко забросил четвёртую шайбу в ворота китайского клуба. На 35-й минуте форвард Сергей Толчинский забил пятый гол «Металлурга». На 39-й минуте нападающий хозяев Остин Вагнер отыграл одну шайбу, а спустя 30 секунд форвард Дмитрий Силантьев вернул магнитогорцам былое преимущество. На 52-й минуте нападающий гостей Никита Коротков установил окончательный счёт — 7:3.

В следующем матче «Шанхайские Драконы» примут «Ладу» 5 января, а на следующий день «Металлург» дома сыграет с «Локомотивом».