Форвард «Сан-Хосе» Селебрини: Кросби и Маккиннон — лучшие хоккеисты в мире

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини назвал форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона лучшими хоккеистами в мире.

«Кросби и Маккиннон – лучшие хоккеисты в мире. Сид, вероятно, уже один из величайших в истории. Нэйт – на пути к этому. Я находился рядом с парнями на ЧМ-2025 и провёл немного времени летом с ними. И просто невозможно не впитывать все мелочи, которые они делают, и то, как они подходят к каждому дню.

Они любят то, что делают. Не думаю, что они достигли бы нынешнего положения, если бы не сделали этого. Просто наблюдая за ними и находясь рядом, не можешь не заразиться их влиянием», – приводит слова Селебрини официальный сайт НХЛ.