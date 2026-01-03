«Всё пошло не по нашему плану». Гришин — о поражении «Нефтехимика» от «Сочи»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Сочи» (1:2) и заявил, что всё в этой встрече пошло не по плану.

«Для нас неудачная игра, хоть и началась она с гола. Я, как часто говорю, не люблю быстрые голы, если их сразу не подкреплять следующим взятием ворот. Всё пошло не по нашему плану с нереализованными голевыми моментами. Вратарь у соперника здорово сыграл. Какие-то неудачные у нас травмы. Как-то не задалась игра. В третьем периоде пытались что-то сделать. Но, к сожалению, не смогли спасти игру», — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».

На данный момент «Нефтехимик» с 43 очками после 42 встреч располагается на пятой строчке Восточной конференции.