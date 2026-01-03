Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Металлурга» Разин оценил победу над «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер «Металлурга» Разин оценил победу над «Шанхайскими Драконами»
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе над «Шанхайскими Драконами» (7:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 7
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Фу (Джозефс, Меркли) – 16:37 (5x5)     1:1 Хабаров (Орехов, Исхаков) – 19:55 (5x5)     1:2 Петунин (Михайлис, Пресс) – 27:29 (5x4)     2:2 Фу (Райлли, Джозефс) – 27:57 (5x5)     2:3 Канцеров (Силантьев, Минулин) – 31:38 (5x5)     2:4 Паливко (Ткачёв, Канцеров) – 33:55 (5x5)     2:5 Толчинский (Минулин) – 34:45 (5x5)     3:5 Вагнер (Валенцов, Рендулич) – 38:24 (5x5)     3:6 Силантьев – 38:51 (5x5)     3:7 Коротков (Петунин, Козлов) – 51:28 (5x5)    

— У нас был провальный первый период, очень много брака и 90% передач технического брака. Рады, что забили гол в первом периоде, во втором – сдержали атаку «драконов», а в третьем уже наконец-то мы исправились.

— Второй период, три гола за три минуты. Додавили на одну точку или почему такой отрезок получился?
— Второй период мы хорошо провели, моментов было очень много. Мы их просто не реализовали.

— Гол в раздевалку помог или смягчил ощущения вашей команды после первого периода?
— Нисколько не помог и не смягчил.

— Сергей Толчинский часто получает время, как вы придумали его использовать в меньшинстве?
— Мы просто его попробовали, он хорошо себя проявил. Почему бы и нет?

— Насколько тяжело приводить в чувства российских хоккеистов после праздников?
— Это вопрос с подвохом? У нас люди профессионалы, и празднование не как в 80-х или 90-х, начале 2000-х, а совершенно иное – ребята меньше пьют, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Материалы по теме
Видео
«Металлург» одержал крупную победу над «Шанхайскими Драконами»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android