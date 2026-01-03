Главный тренер «Металлурга» Разин оценил победу над «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе над «Шанхайскими Драконами» (7:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
— У нас был провальный первый период, очень много брака и 90% передач технического брака. Рады, что забили гол в первом периоде, во втором – сдержали атаку «драконов», а в третьем уже наконец-то мы исправились.
— Второй период, три гола за три минуты. Додавили на одну точку или почему такой отрезок получился?
— Второй период мы хорошо провели, моментов было очень много. Мы их просто не реализовали.
— Гол в раздевалку помог или смягчил ощущения вашей команды после первого периода?
— Нисколько не помог и не смягчил.
— Сергей Толчинский часто получает время, как вы придумали его использовать в меньшинстве?
— Мы просто его попробовали, он хорошо себя проявил. Почему бы и нет?
— Насколько тяжело приводить в чувства российских хоккеистов после праздников?
— Это вопрос с подвохом? У нас люди профессионалы, и празднование не как в 80-х или 90-х, начале 2000-х, а совершенно иное – ребята меньше пьют, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
