Главный тренер «Металлурга» Разин высказался об уходе Кузнецова

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что нападающий команды Евгений Кузнецов покинул команду, потому что ему не нашлось места в составе.

— Вы расстались с Кузнецовым, что стало для вас точкой невозврата?

— Это решение Евгения.

— И всё-таки самая горячая тема – это Кузнецов. Он физически не готов играть или хоккей надоел?

— Ой, как бы вам объяснить. Вот есть Борна Рендулич, который играет не последнюю роль. Вспомните, какую роль он играл у нас, я думаю примерно такую же, как Евгений Кузнецов у нас. Они оба не успевали, по скорости – тоже. Трой Джозефс тоже у нас не успевал, а тут зацепился. У нас играют те, кто подходит под наш хоккей. Как мы сыграли с «драконами» до этого? У нас другой хоккей, Женька, может быть, влился бы, но ему надо тренироваться. У нас не играл талантливый Фёдоров, не играл Джонсон, у нас и так длинная скамейка, мы хотим всем дать поиграть. Кузнецову места не нашлось, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.