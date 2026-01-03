И. о. главного тренера «Шанхайских Драконов» прокомментировал поражение от «Металлурга»

Исполняющий обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» Майк Келли высказался о поражении от «Металлурга» (3:7).

— Мы начали первый период достаточно неплохо, здорово играли в этом моменте, но во втором периоде мы через пять-шесть минут потеряли интенсивность и обороты. Соперник удачно этим воспользовался, он был жаден до победы, и как раз это время стоило нам игры. В первом периоде было приятно видеть, что мы можем и умеем играть против такой команды, как «Металлург».

— Не первый раз «Шанхай» пропускает в конце отрезка. Почему?

— Это могут быть любые варианты из возможных. Ситуации бывают разные: где-то это нехватка мотивации, но сегодня у нас не успела поменяться пятёрка, и где-то переиграли смену, мы были слишком жадные. Мы не воспользовались моментом, и чуть позже случился гол.

— В прошлом матче после двух голов поменяли голкипера, в этот раз после семи не стали. Тренер вратарей не настаивал менять?

— Я консультировался с тренером вратарей, да. Но в этом матче была другая ситуация, на самом деле бывают разные сценарии, когда нужно сменить вратаря, в прошлом матче это было со СКА, и в тот вечер игра ещё могла поменяться в другую сторону. Сегодня были другие обстоятельства.

— Что нужно ещё сделать Вагнеру, чтобы начать забивать?

— Закрыть глаза? Я уже сам не знаю. У него очень большая скорость, хороший бросок, но пока что он не забивает, так как все ожидают.

— Как себя чувствует Галлан?

— Мы постоянно общаемся, ему уже намного лучше. Всё будет хорошо, сегодня общались по переписке, я надеюсь, он скоро поправится.

— Почему вы во второй серии про «драконов» сказали, что вам плевать на пресс-конференции? Вы отвечаете интересно, не так, как Галлан.

— Я ненавижу внимание, — передаёт слова Келли корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.