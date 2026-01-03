Скидки
Главная Хоккей Новости

И. о. главного тренера «Шанхайских Драконов» прокомментировал поражение от «Металлурга»

И. о. главного тренера «Шанхайских Драконов» прокомментировал поражение от «Металлурга»
Исполняющий обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» Майк Келли высказался о поражении от «Металлурга» (3:7).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 7
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Фу (Джозефс, Меркли) – 16:37 (5x5)     1:1 Хабаров (Орехов, Исхаков) – 19:55 (5x5)     1:2 Петунин (Михайлис, Пресс) – 27:29 (5x4)     2:2 Фу (Райлли, Джозефс) – 27:57 (5x5)     2:3 Канцеров (Силантьев, Минулин) – 31:38 (5x5)     2:4 Паливко (Ткачёв, Канцеров) – 33:55 (5x5)     2:5 Толчинский (Минулин) – 34:45 (5x5)     3:5 Вагнер (Валенцов, Рендулич) – 38:24 (5x5)     3:6 Силантьев – 38:51 (5x5)     3:7 Коротков (Петунин, Козлов) – 51:28 (5x5)    

— Мы начали первый период достаточно неплохо, здорово играли в этом моменте, но во втором периоде мы через пять-шесть минут потеряли интенсивность и обороты. Соперник удачно этим воспользовался, он был жаден до победы, и как раз это время стоило нам игры. В первом периоде было приятно видеть, что мы можем и умеем играть против такой команды, как «Металлург».

— Не первый раз «Шанхай» пропускает в конце отрезка. Почему?
— Это могут быть любые варианты из возможных. Ситуации бывают разные: где-то это нехватка мотивации, но сегодня у нас не успела поменяться пятёрка, и где-то переиграли смену, мы были слишком жадные. Мы не воспользовались моментом, и чуть позже случился гол.

— В прошлом матче после двух голов поменяли голкипера, в этот раз после семи не стали. Тренер вратарей не настаивал менять?
— Я консультировался с тренером вратарей, да. Но в этом матче была другая ситуация, на самом деле бывают разные сценарии, когда нужно сменить вратаря, в прошлом матче это было со СКА, и в тот вечер игра ещё могла поменяться в другую сторону. Сегодня были другие обстоятельства.

— Что нужно ещё сделать Вагнеру, чтобы начать забивать?
— Закрыть глаза? Я уже сам не знаю. У него очень большая скорость, хороший бросок, но пока что он не забивает, так как все ожидают.

— Как себя чувствует Галлан?
— Мы постоянно общаемся, ему уже намного лучше. Всё будет хорошо, сегодня общались по переписке, я надеюсь, он скоро поправится.

— Почему вы во второй серии про «драконов» сказали, что вам плевать на пресс-конференции? Вы отвечаете интересно, не так, как Галлан.
— Я ненавижу внимание, — передаёт слова Келли корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

