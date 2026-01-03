Главный тренер «Лады» Десятков высказался о поражении от «Северстали»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал поражение от «Северстали» (2:4) и отметил самоотдачу и самоотверженность своей команды.
— Три игры последние: желание команды, самоотдача, самоотверженность — не могу упрекнуть. Единственное — отсутствие результатов. То есть даже сегодняшний матч при 0:2 – играли, продолжали искать пути к воротам соперника. И даже при счёте 3:1 нашли, сократили разрыв. Но вот немножко не хватило.
— Как перестать по четыре шайбы пропускать? Как быть с таким плохим компонентом?
— Во-первых, нам нужно прекратить удаляться. У нас есть удаления, которые… Они есть у всех. Но есть ненужные удаления. Мы очень много пропускаем в меньшинстве. Грубо говоря, сегодня из четырёх шайб две – в меньшинстве. В прошлой игре – то же самое. Уберём этот компонент – и будет легче. Значит, надо забивать пять. Забивать пять, а пока нам и забитых голов не хватает, — приводит слова Десяткова пресс-служба «Северстали».
