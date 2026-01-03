Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Лады» Десятков высказался о поражении от «Северстали»

Главный тренер «Лады» Десятков высказался о поражении от «Северстали»
Комментарии

Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал поражение от «Северстали» (2:4) и отметил самоотдачу и самоотверженность своей команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Думбадзе (Подшивалов, Веряев) – 08:57 (5x5)     2:0 Абросимов (Иванцов, Лишка) – 16:25 (5x4)     2:1 Савчук (Тянулин, Коттон) – 35:00 (5x4)     3:1 Абросимов (Камалов, Грегуар) – 48:31 (5x4)     3:2 Юрчо (Алтыбармакян, Белоусов) – 52:48 (5x5)     4:2 Думбадзе – 58:55 (en)    

— Три игры последние: желание команды, самоотдача, самоотверженность — не могу упрекнуть. Единственное — отсутствие результатов. То есть даже сегодняшний матч при 0:2 – играли, продолжали искать пути к воротам соперника. И даже при счёте 3:1 нашли, сократили разрыв. Но вот немножко не хватило.

— Как перестать по четыре шайбы пропускать? Как быть с таким плохим компонентом?
— Во-первых, нам нужно прекратить удаляться. У нас есть удаления, которые… Они есть у всех. Но есть ненужные удаления. Мы очень много пропускаем в меньшинстве. Грубо говоря, сегодня из четырёх шайб две – в меньшинстве. В прошлой игре – то же самое. Уберём этот компонент – и будет легче. Значит, надо забивать пять. Забивать пять, а пока нам и забитых голов не хватает, — приводит слова Десяткова пресс-служба «Северстали».

Материалы по теме
Видео
«Северсталь» дома обыграла «Ладу», у тольяттинцев пятое поражение кряду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android