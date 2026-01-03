Козырев прокомментировал победу «Северстали» над «Ладой»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (4:2).

— Сегодня была равная игра. Во втором периоде преимущество оказалось у соперника. В третьем мы были более успешными.

— На ваш взгляд, Руслан Абросимов и Адам Лишка нашли свою игру? Сегодня набрали очки. Между ними уже прослеживается «химия»?

— Безусловно, это прослеживается. Эти ребята играют третий сезон подряд, и это рабочая связка у нас. Они здорово играют.

— Как оцените интеграцию в первое звено к Данилу Аймурзину и Михаилу Ильину Кирилла Танкова?

— Положительно, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».