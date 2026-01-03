Козырев прокомментировал победу «Северстали» над «Ладой»
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (4:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Думбадзе (Подшивалов, Веряев) – 08:57 (5x5) 2:0 Абросимов (Иванцов, Лишка) – 16:25 (5x4) 2:1 Савчук (Тянулин, Коттон) – 35:00 (5x4) 3:1 Абросимов (Камалов, Грегуар) – 48:31 (5x4) 3:2 Юрчо (Алтыбармакян, Белоусов) – 52:48 (5x5) 4:2 Думбадзе – 58:55 (en)
— Сегодня была равная игра. Во втором периоде преимущество оказалось у соперника. В третьем мы были более успешными.
— На ваш взгляд, Руслан Абросимов и Адам Лишка нашли свою игру? Сегодня набрали очки. Между ними уже прослеживается «химия»?
— Безусловно, это прослеживается. Эти ребята играют третий сезон подряд, и это рабочая связка у нас. Они здорово играют.
— Как оцените интеграцию в первое звено к Данилу Аймурзину и Михаилу Ильину Кирилла Танкова?
— Положительно, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».
