Алексей Касатонов: «Металлург» — лучшая команда КХЛ, а Разин — лучший тренер

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов назвал «Металлург» лучшей командой текущего сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Для меня «Металлург» – лучшая команда всего чемпионата на данный момент. По игре они сильнее всех. В нужные моменты команда собирается и добывает важные победы. Поэтому они и идут на первом месте. Как раз в «Металлурге» играют сильнейшие хоккеисты КХЛ. Владимир Ткачёв является лучшим бомбардиром всего чемпионата. Плюс в команде очень крепкая вратарская линия. Илья Набоков периодически помогает забирать очень важные очки. Он ведь задрафтован «Колорадо», а это тоже говорит о многом.

Не стоит забывать, что в «Металлурге» работает лучший тренер всего чемпионата на данный момент. Я имею в виду Андрея Разина. На сегодняшний день он больше всех заслуживает внимания. Как раз недавнее продление сотрудничества «Металлурга» с Разиным является вполне логичным на фоне успехов команды. Руководство клуба ему доверяет. Они видят будущее вместе с ним. Теперь Разин может спокойно работать и не думать о контракте. Это соглашение можно назвать взаимовыгодным. Исходя из этих факторов, «Металлург» можно назвать сильнейшей командой всего чемпионата. Они сейчас находятся на пике», – приводит слова Касатонова «Советский спорт».

