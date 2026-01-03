Скидки
Главный тренер «Сочи» Михайлов прокомментировал победу над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов оценил победу над «Нефтехимиком» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2026, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Хайруллин (Митякин, Белозёров) – 01:17 (5x5)     1:1 Эллис (Бикмуллин, Волков) – 31:08 (5x5)     2:1 Дедунов (Хёфенмайер, Боден) – 35:01 (5x5)    

— Огромная благодарность нашим болельщикам за ту атмосферу и поддержку, которая была сегодня. Команда ответила результатом. Что касается игры, то мы опять получили быстрый гол, начало второго периода было за соперником, но вратарь оставил нас в игре. Ребята взяли инициативу в свои руки, забили два хороших гола. Третий период — это мужество, самоотдача, самопожертвование.

— Почему не было Матвея Гуськова?
— Он заболел.

— Как состояние у Ильи Самсонова? Видите ли вы его перспективы выхода на лёд?
— У нас каждый вратарь — мастер высокого уровня. Будем смотреть, кто будет лучше готов, — приводит слова Михайлова пресс-служба «Сочи».

