Главный тренер «Сочи» Михайлов прокомментировал победу над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов оценил победу над «Нефтехимиком» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Огромная благодарность нашим болельщикам за ту атмосферу и поддержку, которая была сегодня. Команда ответила результатом. Что касается игры, то мы опять получили быстрый гол, начало второго периода было за соперником, но вратарь оставил нас в игре. Ребята взяли инициативу в свои руки, забили два хороших гола. Третий период — это мужество, самоотдача, самопожертвование.

— Почему не было Матвея Гуськова?

— Он заболел.

— Как состояние у Ильи Самсонова? Видите ли вы его перспективы выхода на лёд?

— У нас каждый вратарь — мастер высокого уровня. Будем смотреть, кто будет лучше готов, — приводит слова Михайлова пресс-служба «Сочи».