Главная Хоккей Новости

Капитан «Сочи» Дедунов: пришло понимание того, как нам выигрывать

Капитан «Сочи» Дедунов: пришло понимание того, как нам выигрывать
Нападающий и капитан «Сочи» Павел Дедунов поделился своими эмоциями после победы над «Нефтехимиком» (2:1), а также рассказал, что изменилось в команде.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2026, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Хайруллин (Митякин, Белозёров) – 01:17 (5x5)     1:1 Эллис (Бикмуллин, Волков) – 31:08 (5x5)     2:1 Дедунов (Хёфенмайер, Боден) – 35:01 (5x5)    

— Какие эмоции?
— Положительные. Становятся ещё лучше, потому что мы выиграли. Очень рад, что мой гол стал победным.

— Кому вы помахали на трибуне?
— Жене и детям. К тому же я думал, что там будет удаление на две минуты, потому что по пальцу попало, я решил обозначить этот момент. Поэтому так смотрелось.

— Что меняется в команде?
— Пришло понимание того, как нам выигрывать. Зацепились за победы и почувствовали, как надо играть. В какие моменты можно рискнуть и побороться. Дай бог, чтобы это продолжалось из игры в игру, — приводит слова Дедунова пресс-служба «Сочи».

