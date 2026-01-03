Капитан «Сочи» Дедунов: пришло понимание того, как нам выигрывать

Нападающий и капитан «Сочи» Павел Дедунов поделился своими эмоциями после победы над «Нефтехимиком» (2:1), а также рассказал, что изменилось в команде.

— Какие эмоции?

— Положительные. Становятся ещё лучше, потому что мы выиграли. Очень рад, что мой гол стал победным.

— Кому вы помахали на трибуне?

— Жене и детям. К тому же я думал, что там будет удаление на две минуты, потому что по пальцу попало, я решил обозначить этот момент. Поэтому так смотрелось.

— Что меняется в команде?

— Пришло понимание того, как нам выигрывать. Зацепились за победы и почувствовали, как надо играть. В какие моменты можно рискнуть и побороться. Дай бог, чтобы это продолжалось из игры в игру, — приводит слова Дедунова пресс-служба «Сочи».