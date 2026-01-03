Гол Чинахова помог «Питтсбургу» одержать победу над «Детройтом»

Сегодня, 3 января, в Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Литтл Сизарс-арена», одержали гости со счётом 4:1.

Единственную шайбу «Детройта» забросил Алекс Дебринкэт. В составе «Питтсбурга» отличились Брайан Раст, Егор Чинахов, Рикард Ракелль и Коннор Дьюар.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин пропускал эту встречу из-за травмы.

На данный момент «Детройт» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 52 очками после 43 матчей. «Питтсбург» располагается на седьмой строчке Востока, набрав 47 очков в 40 играх.