Гол Чинахова помог «Питтсбургу» одержать победу над «Детройтом»
Поделиться
Сегодня, 3 января, в Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Литтл Сизарс-арена», одержали гости со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Раст (Кросби, Уозерспун) – 03:44 0:2 Чинахов (Киндел, Уозерспун) – 17:30 1:2 Дебринкэт – 35:06 1:3 Ракелль (Кросби) – 59:00 1:4 Дьюар (Лизотт) – 59:28
Единственную шайбу «Детройта» забросил Алекс Дебринкэт. В составе «Питтсбурга» отличились Брайан Раст, Егор Чинахов, Рикард Ракелль и Коннор Дьюар.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин пропускал эту встречу из-за травмы.
На данный момент «Детройт» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 52 очками после 43 матчей. «Питтсбург» располагается на седьмой строчке Востока, набрав 47 очков в 40 играх.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 января 2026
-
22:38
-
22:18
-
21:56
-
21:36
-
21:16
-
21:00
-
20:54
-
20:42
-
20:34
-
20:26
-
20:18
-
19:52
-
19:22
-
19:18
-
19:15
-
18:48
-
18:26
-
18:06
-
17:44
-
17:24
-
17:04
-
16:32
-
16:12
-
15:45
-
15:34
-
15:22
-
15:13
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:17
-
14:00
-
13:34
-
13:10
-
12:47