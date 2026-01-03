Скидки
Хоккей

Детройт Ред Уингз — Питтсбург Пингвинз, результат матча 3 января 2026 года, счет 1:4, НХЛ 2025/2026

Гол Чинахова помог «Питтсбургу» одержать победу над «Детройтом»


Сегодня, 3 января, в Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Литтл Сизарс-арена», одержали гости со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Раст (Кросби, Уозерспун) – 03:44     0:2 Чинахов (Киндел, Уозерспун) – 17:30     1:2 Дебринкэт – 35:06     1:3 Ракелль (Кросби) – 59:00     1:4 Дьюар (Лизотт) – 59:28    

Единственную шайбу «Детройта» забросил Алекс Дебринкэт. В составе «Питтсбурга» отличились Брайан Раст, Егор Чинахов, Рикард Ракелль и Коннор Дьюар.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин пропускал эту встречу из-за травмы.

На данный момент «Детройт» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 52 очками после 43 матчей. «Питтсбург» располагается на седьмой строчке Востока, набрав 47 очков в 40 играх.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026

