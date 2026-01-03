Скидки
Главная Хоккей Новости

Генменеджер сборной США Герин высказался о непопадании Фокса в состав команды на ОИ

Генеральный менеджер сборной США Билл Герин высказался о невключении защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Адама Фокса в состав национальной команды на Олимпийские игры 2026 года.

Герин отреагировал на предположение, что Фокса не включили в состав из-за того, что он оказался на льду во время победного гола Коннора Макдэвида в финале Турнира четырех наций, в котором США проиграли 2:3.

«Вам, ребята, предстоит это обсудить и осмыслить. Но если вы подумали, что мы приняли решение из-за одного эпизода, то вы, должно быть, не очень умны», – приводит слова Герина Sportskeeda.

В нынешнем сезоне 27-летний защитник провёл 29 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 28 (4+24) очков при полезности «+5».

