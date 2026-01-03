Егор Чинахов признан первой звездой матча «Питтсбург» — «Детройт»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Егор Чинахов был признан первой звездой встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (4:1). 24-летний форвард провёл свой второй матч в составе «пингвинов» после обмена из «Коламбус Блю Джекетс» и отметился заброшенной шайбой.

Всего в активе Чинахова в этой встрече гол, три броска в створ, один силовой приём за 12.26 на льду при нейтральной полезности.

Второй звездой игры стал форвард «Детройта» Алекс Дебринкэт, отметившийся заброшенной шайбой. Третьей звездой признан нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст, который открыл счёт на четвёртой минуте матча.