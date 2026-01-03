Скидки
Хоккей

Егор Чинахов признан первой звездой матча «Питтсбург» — «Детройт»
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Егор Чинахов был признан первой звездой встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (4:1). 24-летний форвард провёл свой второй матч в составе «пингвинов» после обмена из «Коламбус Блю Джекетс» и отметился заброшенной шайбой.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Раст (Кросби, Уозерспун) – 03:44     0:2 Чинахов (Киндел, Уозерспун) – 17:30     1:2 Дебринкэт – 35:06     1:3 Ракелль (Кросби) – 59:00     1:4 Дьюар (Лизотт) – 59:28    

Всего в активе Чинахова в этой встрече гол, три броска в створ, один силовой приём за 12.26 на льду при нейтральной полезности.

Второй звездой игры стал форвард «Детройта» Алекс Дебринкэт, отметившийся заброшенной шайбой. Третьей звездой признан нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст, который открыл счёт на четвёртой минуте матча.

