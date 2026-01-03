Скидки
Веренски — о включении в заявку США на ОИ-2026: одно из главных достижений для меня

Веренски — о включении в заявку США на ОИ-2026: одно из главных достижений для меня
Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски назвал включение в состав сборной США на Олимпийские игры 2026 года одним из своих главных достижений в карьере.

«Есть две цели, о которых мечтает любой мальчишка, – выиграть Кубок Стэнли и взять олимпийское золото. Каждый год у тебя есть шанс побороться за Кубок Стэнли: каждый сезон начинается с чистого листа, ты можешь выйти в плей-офф и, если повезёт, дойти до победы.

А Олимпиада проходит раз в четыре года. В нашем случае – спустя 12 лет. Поэтому для меня это одно из главных достижений в карьере хоккеиста – попасть на Олимпийские игры», – приводит слова Веренски официальный сайт НХЛ.

