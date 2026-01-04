Скидки
Коннор Макдэвид приблизился к рекорду Уэйна Гретцки в истории «Эдмонтона»

В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Филадельфию Флайерз».

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 23:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
2 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Барки (Типпетт, Кутюрье) – 07:16     0:2 Санхайм – 10:31     0:3 Бринк (Йорк, Мичков) – 14:38     1:3 Макдэвид (Экхольм) – 16:08     2:3 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 29:54 (pp)     2:4 Силер – 50:00    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:2 в пользу гостей. В составе «Эдмонтона» одну из шайб забросил нападающий Коннор Макдэвид. Также на его счету результативная передача.

Макдэвид продлил свою результативную серию до 15 матчей — это уже шестая такая серия в его карьере. Больше серий из 15 игр в истории «Эдмонтон Ойлерз» есть лишь у одного игрока — Уэйна Гретцки (12).

В нынешнем сезоне Макдэвид принял участие в 42 встречах, в которых забил 25 голов и сделал 47 результативных передач.

