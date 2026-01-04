Коннор Макдэвид приблизился к рекорду Уэйна Гретцки в истории «Эдмонтона»

В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:2 в пользу гостей. В составе «Эдмонтона» одну из шайб забросил нападающий Коннор Макдэвид. Также на его счету результативная передача.

Макдэвид продлил свою результативную серию до 15 матчей — это уже шестая такая серия в его карьере. Больше серий из 15 игр в истории «Эдмонтон Ойлерз» есть лишь у одного игрока — Уэйна Гретцки (12).

В нынешнем сезоне Макдэвид принял участие в 42 встречах, в которых забил 25 голов и сделал 47 результативных передач.