Гол Воронкова помог «Коламбусу» одолеть «Баффало», прервав их 10-матчевую победную серию

В ночь с 3 на 4 января мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в американском Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Баффало Сэйбрз». Хозяева льда одержали крупную победу со счётом 5:1, тем самым прервав серию побед «Баффало» из 10 встреч в НХЛ.

В составе победителей голами отметились Дентон Матейчук, Брендан Гонс, Коул Силлинджер, Мэтью Оливье и российский форвард Дмитрий Воронков. Другие российские игроки — Иван Проворов и Кирилл Марченко — очков не набрали. У гостей единственную шайбу в игре забросил Джош Доун.

В следующем матче «Коламбус» на своём льду встретится с «Питтсбург Пингвинз» сегодня, 4 января, а «Баффало» дома сыграет с «Ванкувер Кэнакс» 7 января.

