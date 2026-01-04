Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коламбус Блю Джекетс — Баффало Сэйбрз, результат матча 4 января 2026, счёт 5:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Воронкова помог «Коламбусу» одолеть «Баффало», прервав их 10-матчевую победную серию
Комментарии

В ночь с 3 на 4 января мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в американском Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Баффало Сэйбрз». Хозяева льда одержали крупную победу со счётом 5:1, тем самым прервав серию побед «Баффало» из 10 встреч в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Матейчук (Дженнер, Веренски) – 03:00     1:1 Доун (Норрис, Пауэр) – 11:26     2:1 Гонс – 14:04 (sh)     3:1 Воронков (Проворов, Сиверсон) – 17:12     4:1 Оливье (Астон-Риз, Сиверсон) – 28:04     5:1 Силлинджер (Матейчук, Веренски) – 51:46    

В составе победителей голами отметились Дентон Матейчук, Брендан Гонс, Коул Силлинджер, Мэтью Оливье и российский форвард Дмитрий Воронков. Другие российские игроки — Иван Проворов и Кирилл Марченко — очков не набрали. У гостей единственную шайбу в игре забросил Джош Доун.

В следующем матче «Коламбус» на своём льду встретится с «Питтсбург Пингвинз» сегодня, 4 января, а «Баффало» дома сыграет с «Ванкувер Кэнакс» 7 января.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
«Нью-Джерси» обыграл «Юту» в НХЛ. Бут, Сергачёв и Грицюк очков не набрали

Сколько платят хоккеистам НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android