Нью-Джерси Дэвилз — Юта Мамонт, результат матча 4 января 2026, счёт 4:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Нью-Джерси» обыграл «Юту» в НХЛ. Бут, Сергачёв и Грицюк очков не набрали
Комментарии

В ночь с 3 на 4 января мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Юта Мамонт». Хозяева льда уверенно выиграли встречу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 1
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Братт (Песке, Хьюз) – 12:24     2:0 Майер (Мерсер, Песке) – 14:16     3:0 Хишир (Хьюз, Братт) – 35:13 (pp)     4:0 Хэмилтон (Гленденинг) – 36:43     4:1 Карконе (Хэйтон, Дурзи) – 52:35    

В составе победителей голами отметились Тимо Майер, Йеспер Братт (1+1), Нико Хишир и Даги Хэмилтон. Российский нападающий Арсений Грицюк очков в игре не набрал. У гостей единственную шайбу забросил Майкл Карконе. Российские хоккеисты команды Михаил Сергачёв (-3) и Даниил Бут (0) не отметились результативными действиями.

В следующем матче «Нью-Джерси» на своём льду встретится с «Каролиной Харрикейнз» 5 января, а «Юта» в гостях сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» 6 января.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Сколько платят хоккеистам НХЛ:

Комментарии
