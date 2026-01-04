«Нью-Джерси» обыграл «Юту» в НХЛ. Бут, Сергачёв и Грицюк очков не набрали

В ночь с 3 на 4 января мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Юта Мамонт». Хозяева льда уверенно выиграли встречу со счётом 4:1.
В составе победителей голами отметились Тимо Майер, Йеспер Братт (1+1), Нико Хишир и Даги Хэмилтон. Российский нападающий Арсений Грицюк очков в игре не набрал. У гостей единственную шайбу забросил Майкл Карконе. Российские хоккеисты команды Михаил Сергачёв (-3) и Даниил Бут (0) не отметились результативными действиями.
В следующем матче «Нью-Джерси» на своём льду встретится с «Каролиной Харрикейнз» 5 января, а «Юта» в гостях сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» 6 января.
