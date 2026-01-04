Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров повторил достижение, покорявшееся лишь три раза за всю историю франшизы

Кучеров повторил достижение, покорявшееся лишь три раза за всю историю франшизы
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс», которая проходит в эти минуты на льду стадиона «Эс-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США), забросил шайбу и отдал четыре результативные передачи, благодаря чему вошёл в историю франшизы.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
2 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Крозье, Кучеров) – 02:37     0:2 Рэддиш (Кучеров, Гонсалвес) – 04:08     0:3 Хагель (Гюнцель, Д'Астус) – 06:46     1:3 Регенда (Лильегрен, Селебрини) – 10:50 (pp)     1:4 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 22:49 (pp)     1:5 Джеймс (Бьёркстранд) – 23:55     2:5 Регенда (Лильегрен, Скиннер) – 29:50     2:6 Кучеров (Бьёркстранд, Пойнт) – 34:08 (pp)     2:7 Рэддиш (Кучеров, Пол) – 36:53 (pp)    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров продлил свою серию матчей с двумя и более очками до шести игр. Это лишь четвёртый раз в истории франшизы, когда игрок набирает минимум два очка в шести и более встречах подряд. Отметим, две из четырёх таких серий принадлежат Кучерову. Ранее у россиянина уже была семиматчевая серия с двумя и более очками (с 18 декабря 2018 года по 3 января 2019 года).

Две другие принадлежат Стивену Стэмкосу (девять игр с 14 по 29 апреля 2022 года) и Венсану Лекавалье (восемь встреч с 3 по 19 ноября 2007 года).

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 7:2 в пользу «молний».

Материалы по теме
Кучеров обошёл Малкина и приблизился к Овечкину по играм с 3+ очками среди европейцев

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android