Кучеров повторил достижение, покорявшееся лишь три раза за всю историю франшизы

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс», которая проходит в эти минуты на льду стадиона «Эс-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США), забросил шайбу и отдал четыре результативные передачи, благодаря чему вошёл в историю франшизы.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров продлил свою серию матчей с двумя и более очками до шести игр. Это лишь четвёртый раз в истории франшизы, когда игрок набирает минимум два очка в шести и более встречах подряд. Отметим, две из четырёх таких серий принадлежат Кучерову. Ранее у россиянина уже была семиматчевая серия с двумя и более очками (с 18 декабря 2018 года по 3 января 2019 года).
Две другие принадлежат Стивену Стэмкосу (девять игр с 14 по 29 апреля 2022 года) и Венсану Лекавалье (восемь встреч с 3 по 19 ноября 2007 года).
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 7:2 в пользу «молний».
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:
