Кучеров вышел на третье место в истории «Тампы» по числу сезонов с 20+ голами
Поделиться
В эти минуты в Сан-Хосе проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
2 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Крозье, Кучеров) – 02:37 0:2 Рэддиш (Кучеров, Гонсалвес) – 04:08 0:3 Хагель (Гюнцель, Д'Астус) – 06:46 1:3 Регенда (Лильегрен, Селебрини) – 10:50 (pp) 1:4 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 22:49 (pp) 1:5 Джеймс (Бьёркстранд) – 23:55 2:5 Регенда (Лильегрен, Скиннер) – 29:50 2:6 Кучеров (Бьёркстранд, Пойнт) – 34:08 (pp) 2:7 Рэддиш (Кучеров, Пол) – 36:53 (pp)
На момент написания новости идёт третий период. Счёт 7:2 в пользу гостей. Одну из шайб забросил российский нападающий Никита Кучеров. Также на его счету четыре результативные передачи.
Россиянин провёл 11-й сезон в карьере с минимум 20 голами и обошёл Мартина Сен-Луи (10), выйдя на третье место в истории «Тампы». Лидируют по этому показателю Стивен Стэмкос (14) и Венсан Лекавалье (12).
В нынешнем сезоне Кучеров провёл 37 встреч в регулярном чемпионате, забив 20 голов.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 января 2026
-
02:12
-
01:57
-
01:57
-
01:39
-
01:38
-
01:15
- 3 января 2026
-
23:54
-
23:42
-
23:28
-
23:02
-
22:38
-
22:18
-
21:56
-
21:36
-
21:16
-
21:00
-
20:54
-
20:42
-
20:34
-
20:26
-
20:18
-
19:52
-
19:22
-
19:18
-
19:15
-
18:48
-
18:26
-
18:06
-
17:44
-
17:24
-
17:04
-
16:32
-
16:12
-
15:45
-
15:34