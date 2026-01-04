Кучеров вышел на третье место в истории «Тампы» по числу сезонов с 20+ голами

В эти минуты в Сан-Хосе проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт 7:2 в пользу гостей. Одну из шайб забросил российский нападающий Никита Кучеров. Также на его счету четыре результативные передачи.

Россиянин провёл 11-й сезон в карьере с минимум 20 голами и обошёл Мартина Сен-Луи (10), выйдя на третье место в истории «Тампы». Лидируют по этому показателю Стивен Стэмкос (14) и Венсан Лекавалье (12).

В нынешнем сезоне Кучеров провёл 37 встреч в регулярном чемпионате, забив 20 голов.