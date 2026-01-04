Скидки
Кучеров вышел на третье место в истории «Тампы» по числу сезонов с 20+ голами

Кучеров вышел на третье место в истории «Тампы» по числу сезонов с 20+ голами
Комментарии

В эти минуты в Сан-Хосе проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
2 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Крозье, Кучеров) – 02:37     0:2 Рэддиш (Кучеров, Гонсалвес) – 04:08     0:3 Хагель (Гюнцель, Д'Астус) – 06:46     1:3 Регенда (Лильегрен, Селебрини) – 10:50 (pp)     1:4 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 22:49 (pp)     1:5 Джеймс (Бьёркстранд) – 23:55     2:5 Регенда (Лильегрен, Скиннер) – 29:50     2:6 Кучеров (Бьёркстранд, Пойнт) – 34:08 (pp)     2:7 Рэддиш (Кучеров, Пол) – 36:53 (pp)    

На момент написания новости идёт третий период. Счёт 7:2 в пользу гостей. Одну из шайб забросил российский нападающий Никита Кучеров. Также на его счету четыре результативные передачи.

Россиянин провёл 11-й сезон в карьере с минимум 20 голами и обошёл Мартина Сен-Луи (10), выйдя на третье место в истории «Тампы». Лидируют по этому показателю Стивен Стэмкос (14) и Венсан Лекавалье (12).

В нынешнем сезоне Кучеров провёл 37 встреч в регулярном чемпионате, забив 20 голов.

