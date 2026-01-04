Скидки
Эдмонтон — Филадельфия, результат матча 4 января 2026, счет 2:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Передача Мичкова помогла «Филадельфии» обыграть «Эдмонтон»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Филадельфию» Флайерз». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 23:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Барки (Типпетт, Кутюрье) – 07:16     0:2 Санхайм – 10:31     0:3 Бринк (Йорк, Мичков) – 14:38     1:3 Макдэвид (Экхольм) – 16:08     2:3 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 29:54 (pp)     2:4 Силер (Аболс) – 49:09     2:5 Типпетт (Кутюрье, Силер) – 58:50    

В составе «Филадельфии» забивали Денвер Барки, Трэвис Санхайм, Бобби Бринк, Ник Силер и Оуэн Типпетт. Российский нападающий Матвей Мичков отметился результативной передачей.

За «Эдмонтон» отличились Коннор Макдэвид и Эван Бушар. Российский нападающий Василий Подколзин не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Эдмонтон» встретится с «Нэшвилл Предаторз», а «Филадельфия» сыграет с «Анахайм Дакс».

