Передача Мичкова помогла «Филадельфии» обыграть «Эдмонтон»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Филадельфию» Флайерз». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе «Филадельфии» забивали Денвер Барки, Трэвис Санхайм, Бобби Бринк, Ник Силер и Оуэн Типпетт. Российский нападающий Матвей Мичков отметился результативной передачей.

За «Эдмонтон» отличились Коннор Макдэвид и Эван Бушар. Российский нападающий Василий Подколзин не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Эдмонтон» встретится с «Нэшвилл Предаторз», а «Филадельфия» сыграет с «Анахайм Дакс».