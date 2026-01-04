Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сент-Луис Блюз — Монреаль Канадиенс, результат матча 4 января 2026, счёт 2:0, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Ассист Торопченко помог «Сент-Луису» всухую обыграть «Монреаль» в НХЛ. У Демидова — «-1»
Комментарии

В ночь с 3 на 4 января мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в американском Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева льда выиграли встречу всухую со счётом 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Берггрен (Фаулер, Стенберг) – 10:48     2:0 Томас (Торопченко) – 30:13 (sh)    

В составе победителей голами отметились Йонатан Берггрен и Роберт Томас. Российский нападающий Алексей Торопченко отметился результативной передачей, а другой россиянин Павел Бучневич очков в игре не набрал. Российский форвард канадской команды Иван Демидов завершил встречу с показателем полезности «-1».

В следующем матче «Сент-Луис» в гостях встретится с «Чикаго Блэкхоукс» 8 января, а «Монреаль» на выезде сыграет с «Даллас Старз» сегодня, 4 января.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
«Нью-Джерси» обыграл «Юту» в НХЛ. Бут, Сергачёв и Грицюк очков не набрали

Сколько платят хоккеистам НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android