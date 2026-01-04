Ассист Торопченко помог «Сент-Луису» всухую обыграть «Монреаль» в НХЛ. У Демидова — «-1»

В ночь с 3 на 4 января мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в американском Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева льда выиграли встречу всухую со счётом 2:0.

В составе победителей голами отметились Йонатан Берггрен и Роберт Томас. Российский нападающий Алексей Торопченко отметился результативной передачей, а другой россиянин Павел Бучневич очков в игре не набрал. Российский форвард канадской команды Иван Демидов завершил встречу с показателем полезности «-1».

В следующем матче «Сент-Луис» в гостях встретится с «Чикаго Блэкхоукс» 8 января, а «Монреаль» на выезде сыграет с «Даллас Старз» сегодня, 4 января.

