Пять очков Кучерова помогли «Тампе» крупно обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и закончилась крупно победой гостей со счётом 7:3.

В составе «Тампы» забивали Брейден Пойнт, Даррен Рэддиш (трижды), Брэндон Хагель, Доминик Джеймс и российский нападающий Никита Кучеров. Также на счету российского форварда четыре результативные передачи. Российский голкипер Андрей Василевский сделал 19 сейвов.

В составе «Сан-Хосе» хет-трик оформил Павол Регенда. Российский голкипер Ярослав Аскаров сделал семь сейвов. Российские защитники Дмитрий Орлов и Шакир Мухамадуллин, а также нападающий Игорь Чернышов не отметились результативными действиями.