Никита Кучеров обновил рекорд по числу матчей с 5+ очками в истории «Тампы»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров провёл восьмой в карьере матч с пятью очками — это рекорд франшизы. Он обновил собственный рекорд по этому показателю.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Крозье, Кучеров) – 02:37     0:2 Рэддиш (Кучеров, Гонсалвес) – 04:08     0:3 Хагель (Гюнцель, Д'Астус) – 06:46     1:3 Регенда (Лильегрен, Селебрини) – 10:50 (pp)     1:4 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 22:49 (pp)     1:5 Джеймс (Бьёркстранд) – 23:55     2:5 Регенда (Лильегрен, Скиннер) – 29:50     2:6 Кучеров (Бьёркстранд, Пойнт) – 34:08 (pp)     2:7 Рэддиш (Кучеров, Пол) – 36:53 (pp)     3:7 Регенда (Скиннер) – 56:11    

Второе место по этому показателю делят Брейден Пойнт и Венсан Лекавалье, на счету которых по три таких матча.

Напомним, в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс» (7:3) российский нападающий забил гол и сделал четыре результативные передачи.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 37 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 20 голов и сделал 39 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на счету россиянина 377 голов и 676 результативных передач в 840 матчах.

