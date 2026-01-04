Никита Кучеров обновил рекорд по числу матчей с 5+ очками в истории «Тампы»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров провёл восьмой в карьере матч с пятью очками — это рекорд франшизы. Он обновил собственный рекорд по этому показателю.

Второе место по этому показателю делят Брейден Пойнт и Венсан Лекавалье, на счету которых по три таких матча.

Напомним, в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс» (7:3) российский нападающий забил гол и сделал четыре результативные передачи.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 37 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 20 голов и сделал 39 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на счету россиянина 377 голов и 676 результативных передач в 840 матчах.