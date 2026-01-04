Кучеров вплотную приблизился к рекорду по серии с 2+ очками в гостях в истории «Тампы»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в гостевой встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (7:3) забросил шайбу и отдал четыре результативные передачи, благодаря чему вплотную приблизился к достижению Стивена Стэмкоса в стане «молний».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров набирает два и более очка в семи гостевых играх «молний» подряд. В истории «Тампы» только Стэмкосу удавалось подобное. В 2017 году Стэмкос набирал два и более очка в матчах на выезде на протяжении восьми встреч подряд.

Всего в текущем сезоне Кучеров набрал 59 (20+39) очков в 37 матчах НХЛ.

